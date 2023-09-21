Bolu'da huzurevinde zehirlenme şüphesiyle 23 kişi hastanelere kaldırıldı

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.

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