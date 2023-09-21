Eritmeye çalıştığı top mermisi patlayan hurdacı öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde eritmeye çalıştığı top mermisinin patlaması sonucu hurdacı öldü, kızı yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 12:13, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 12:39
Valilikten yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın, hurdacılık yaptığı tespit edilen ve herhangi suç kaydı olmayan E.D'nin bulduğu top mermisini eritmeye çalışması nedeniyle meydana geldiği, olayda E.D'nin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı bildirildi.