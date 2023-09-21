Eritmeye çalıştığı top mermisi patlayan hurdacı öldü

Valilikten yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın, hurdacılık yaptığı tespit edilen ve herhangi suç kaydı olmayan E.D'nin bulduğu top mermisini eritmeye çalışması nedeniyle meydana geldiği, olayda E.D'nin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı bildirildi.