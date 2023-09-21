Köpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 belediye personeli açığa aldı

Ulubey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "20 Eylül 2023 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında sokak hayvanlarımız ile ilgili paylaşılan görüntüler bizleri derinden yaralamıştır." ifadesine yer verildi.

Belediyeye ilçe merkezinde başıboş gezen sokak köpekleriyle ilgili şikayetler ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şikayetler üzerine Ulubey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 3 sahipsiz sokak hayvanı gerekli tıbbi bakımlarının yapılması amacıyla toplanarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu sokak hayvanlarımızın alınması ve toplanması esnasında üzücü görüntülere sebep olan 2 personel hakkında gerekli disiplin soruşturması başlatılmış olup ilgili personel açığa alınmıştır."

Açıklamada, Belediyenin her daim can dostlarını en iyi şekilde bakmaya, hasta ve yaralıları iyileşinceye kadar misafir ve tüm imkanlarını onlar için seferber etmeyi sürdüreceği vurgulandı.