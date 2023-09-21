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Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri bazı grupları ücretsiz taşımamaya başladı

Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi sebebiyle şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımama kararını uygulamaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 13:44, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 14:05
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Şoförlere göre bu karar, 95 gündür gelir desteği olmadan ücretsiz taşımacılık hizmeti vermeleri ve artan giderlerini karşılayamamaları nedeniyle alındı.

Özel halk otobüsleri, gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini kabul etmemeye başladı.

Kararın ardından şoförler 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini tam kart kullanmaları ya da nakit ödeme yapmalarını istedi.

- "Bizi desteklemelerini istiyoruz"

Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, AA muhabirine, bundan sonra polis, basın, zabıta, şehit yakınları dışındakileri ücretsiz taşımayacaklarını belirtti.

Vatandaşın kendilerine anlayış gösterdiğini ifade eden Tuncay, "Bizi desteklemelerini istiyoruz, ondan sonra taşırız." dedi.

Şoför Osman Aydoğan da "Bizim yevmiyemiz ya da maaşımız doğru düzgün toplanmıyor. Mazotu, lastiği, bakımı ancak kurtarıyor." diye konuştu.

ABB'den gelir desteğinin devamını istediklerini kaydeden Aydoğan, aksi halde kazançlarının olmadığını dile getirdi.

Şoför Berat Ayhan da birçok ücretsiz biniş kartı kullanıcısını belediye otobüslerine yönlendirdiklerini, nakit ödeme yapmak isteyenlerin yerine de yardımcı olmak için kart bastıklarını anlattı.

- "Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz"

Halk otobüsüne bindiğinde ücret ödemesi gerektiği söylenen 70 yaşındaki Yakup Yücel ise "Bize yazıktır. İki günümüz kaldı, o günlerde de eziyet ediliyor. Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz." dedi.

Yetkililerden şoförlere destek verilmesini ve uygulamanın eski haline dönmesini isteyen 74 yaşındaki Ahmet Delibaş da "Sokullu'dan geldim. 65 yaş üstüyüm, bedava biniyordum. Hepsi 'Geçersiz' dedi." diye konuştu.

Halk otobüsüne seyahat bedelini nakit olarak ödeyen 52 yaşındaki engelli Mehmet Şahbaz da "Ben engelliyim. Ben şimdi para verdim bindim. Kartı da oradan bastı arkadaş. Şoförlere de yazık." ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Lütfiye Çuha da sabahleyin özel halk otobüsüne ücretsiz kabul edilmediğini anlattı ve "Şimdi gelirken kabul ettiler. Eskisi gibi ücretsiz olmasını istiyoruz." dedi.

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