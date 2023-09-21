Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Adaylar "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2023" ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir

2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor.

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