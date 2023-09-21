Trafik kavgasında cinayet işleyen polise verilen ceza istinaf tarafından artırıldı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya polis memuru Oktay Doğru, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Semih Tatlı, Tugay Aras ve Furkan Ali U. da duruşmada hazır bulundu.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Oktay Doğru'ya Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan hükmedilen 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Daire, sanığa, İbrahim Can Asanı'ya yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle verdiği müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle 25 yıla düşürdü.

Ceza dairesi, Semih Tatlı ve Tugay Aras'a "kasten yaralama" suçundan hükmedilen 1 yıl 3'er ay hapis cezasını da kaldırdı.

İki sanığı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptıran daire, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezalarını 15 yıla indirerek sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.

Furkan Ali U'nun ise yeniden beraatine karar verildi.

- Olay

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 2021 yılının haziran ayında trafikte İbrahim Can Asanı (24) ile tartışan Semih Tatlı ve Tugay Aras, daha sonra özel harekat polisi Oktay Doğru ve Furkan Ali U. ile trafikte karşılaştıkları Asanı ile tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada Oktay D, kendisine silah çektiği ileri sürülen Asanı'yı tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Asanı, olayın ardından hayatını kaybetmişti.

Yapılan yargılama sonucu yerel mahkeme, Oktay Doğru'ya "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan hükmettiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını, "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" hükmü gereği artırarak 16 yıl 8 aya çıkarmıştı. Heyet, sanığın cezasını takdir indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 güne düşürmüştü.

Tutuksuz sanıklar Semih Tatlı ve Tugay Aras "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmış, Furkan Ali U'nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.