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Bakan Göktaş ABD'den döndü, oğlunun veli toplantısına yetişti

"Türkiye'ye döner dönmez ayağımın tozuyla oğlum Yusuf'un veli toplantısına yetiştim. Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 19:26, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 20:22
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Bakan Göktaş ABD'den döndü, oğlunun veli toplantısına yetişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Bakan Göktaş, Türkiye'ye döner dönmez oğlunun veli toplantısına katıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye döner dönmez ayağımın tozuyla oğlum Yusuf'un veli toplantısına yetiştim. Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın "tarihi bir nitelik" taşıdığını belirterek, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna "ailenin yanında olma ve aileyi güçlendirme" mesajı verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Bakan Göktaş, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın programlarına eşlik ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ilk kez BM Genel Kurulu'nda bir yan etkinlik düzenlediklerini kaydeden Göktaş, "sosyal refahın adil paylaşımını" ön plana çıkardıklarını vurguladı.

Göktaş, "Biz sosyal refahı hakikaten çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bizim sosyal hizmet modelimizi de anlatmak ve aktarmak için de güzel bir imkan oldu." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Türkiye'nin "asrın felaketi"ni yaşadığını hatırlatan Göktaş, hem Kovid-19 salgını esnasında hem de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler esnasında kimseyi geride bırakmadan tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını, vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Göktaş, bunu bugün etkinliğe katılan üst düzey yetkililere, cumhurbaşkanı eşlerine ve diğer üst düzey misafirlere anlatma imkanı bulduklarını ifade etti.

- "Sosyal hizmet modelimiz insan odaklı bir model"

Bakan Göktaş, "Sosyal hizmet modelimiz aslında örnek, insan odaklı, insanı merkeze alan bir model. Biz 21 yıldır AK Parti iktidarları olarak aileyi, bireyi, kadınları ve tüm toplumun güçlendirilmesine yönelik politikalar ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, bu kapsamda BM'deki yan etkinlikte sosyal hizmet modelini anlattıklarını, tüm dezavantajlı gruplara bu hizmeti sunduklarını vurguladıklarını aktardı.

Yaptıkları yan etkinliğin katılımcılar tarafından büyük takdir topladığına işaret eden Göktaş, "Katılımcılardan (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) UNFPA temsilcisi de dahil Türkiye'ye gelen (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) UNICEF ve diğer yetkililerden çok büyük takdir aldı. Her zaman Türkiye'deki yapılan bu hizmetlerin örnek bir hizmet olduğunu da vurguladılar." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, bunun da hem kendilerine sorumluluk yüklediğini, hem de yaptıkları işin aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi güçlendirme mesajlarının önemini vurguladı

78. BM Genel Kurulu hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan Göktaş, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma hakikaten tarihi bir nitelik taşıyor. Her mesajı birbirinden kıymetliydi. Aynı zamanda hem uluslararası ihtilafları ele aldı, aynı zamanda da bizim toplumumuzu da ilgilendiren ve hassas olduğumuz noktaları da vurgu yaptı." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile vurgusunun önemine işaret ederek, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna "ailenin yanında olma ve aileyi güçlendirme" mesajının önemini vurguladı.

Erdoğan'ın çocuk vurgusunun da önemli olduğunu aktaran Göktaş, sürekli tüketmeye yönelik bir dünyada yaşadıklarını, bu nedenle gelecek nesillere daha refah, daha adil bir dünya bırakmak için bu bilinçle ilerlemeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sıfır atık" vurgusunun da önemli olduğunu kaydeden Göktaş, Erdoğan'ın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki mesajlarına dikkati çekti.

- "Türkiye Yüzyılına yaraşır bir Türkiye bugün önümüzde ve bu da bizleri gururlandırıyor"

Göktaş, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirilen görüşmelerin "çok kritik" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde arabuluculuk, kriz yönetimi ve ihtilaflarda söz sahibi bir ülke olduğuna işaret eden Göktaş, Erdoğan'ın New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeler aracılığıyla güçlü mesajlar verdiğini ifade etti.

Göktaş, Erdoğan'ın görüştüğü ülkelerin de "Sayın Cumhurbaşkanımız, siz buradayken sizin verdiğiniz mesajlar bizleri de güçlendiriyor." şeklinde konuştuklarını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılına yaraşır bir Türkiye bugün önümüzde ve bu da bizleri gururlandırıyor." ifadesini kullanan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk, kadın, engelli, yaşlı, gazi ve bütün ihtiyaç sahibi kesimlere doğrudan hitap edildiğini söyledi.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sağlanan aile eğitimi, evlilik öncesi eğitim programları ve aile danışma merkezlerine dikkati çekerek, "Aile çalıştaylarımızı başlattık. Türkiye'nin 81 ilinde aile bakanlığı müdürlerimizle beraber sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve toplumun diğer kesimlerini de dahil ettiğimiz bir istişare mekanizması oluşturduk." dedi.

Gelecek ay Ankara'da düzenlenecek "aile şurasına" işaret eden Göktaş, şuranın akabinde söz konusu alanda gerçekleştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek "aile vizyon belgesinin" kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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