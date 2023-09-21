Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi kadrolarının yüksek vatanseverlik duygusu ve devlet hassasiyetiyle hareket ettiğini bildirdi.

Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Parti olarak ülkeye gelen turistlere ve yabancılara karşı olmadıklarını ifade eden Özdağ, Türkiye'de yaşayan sığınmacılara ve kaçaklara da düşmanlık beslemediklerini söyledi.

Özdağ, sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini istediklerini belirterek, "Zafer Partisi kadroları yüksek bir vatanseverlik duygusu ve devlet hassasiyetiyle hareket eder." diye konuştu.

Zafer Partisinin "yabancı düşmanı" olmakla suçlandığını aktaran Özdağ, kendisi ve kurmaylarına yönelik bu konuda herhangi bir yasal sürecin başlatılmadığını söyledi.

- "Ülkemizin göçmenistan olmasına izin vermeyeceğiz"

Zafer Partisi il başkanlarının olay çıkma ihtimali olan her durumda emniyet yetkilileriyle irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi olarak önümüzdeki süreçte başta bütün Arap ülkelerinin büyükelçilikleriyle görüşme talep ettik. Zafer Partisinin hükümete yakın medyanın yapmış olduğu dezenformasyon çalışmasının aksine bu ülkelerden turist beklediğini, öğrenciye ve sermayeye karşı olmadığını bizzat ileteceğiz. Ancak ülkemizin göçmenistan olmasına da izin vermeyeceğiz."

Zafer Partisinin Türkiye'deki temel sorunların sebeplerinden olan sığınmacı ve kaçakların tamamının, hukuka uygun ve güvenle evlerine gönderilmesiyle devletin güvenliği ve milletin bekasını sağlamayı amaçladığını bildiren Özdağ, "Zafer Partisi, Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddedeki temel değerlerimiz ile 66'ncı maddedeki Türk vatandaşlığı tanımlarına gönülden bağlı ve Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliğini benimsemiştir." diye konuştu.

Özdağ, partisinin temel politikasının devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetmek olduğunu vurguladı.