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Elon Musk İzmir TEKNOFEST'e büyük ihtimalle gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir TEKNOFEST'e davetiyle ilgili "Büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı, ona talimatı verdi" açıklamasını yaptı

Haber Giriş : 21 Eylül 2023 22:19, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 22:31
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Elon Musk İzmir TEKNOFEST'e büyük ihtimalle gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilere New York'taki yoğun diplomasi trafiğiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaştı.

"Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı, 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım' dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet etti.

"Elon Musk, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını başarılı buluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ın Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattığını söyledi.

"Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye'ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK'tan Hürkuş'a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk."

"Yazdığımız her tespitin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a hediye edilen kitaplarla ilgili de şunları anlattı:

"Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ve 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarımız elinde. Biliyorsunuz 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımızda, 'Dünya Beşten Büyüktür' felsefesi ile yola çıkmış, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda insanlığın kaderinin yalnız beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını vurgulamıştım. 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitabımızda ise bizim neden BM reformu yapılmasını istediğimizi, somut gerekçeler ve önerilerin ışığında anlatıyoruz. Biz o kitaplara yazdığımız her tespitin, her önerinin kıymetinin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz. Biz tüm önerilerimizde ve adımlarımızda samimiyiz çünkü."

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