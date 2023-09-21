Kılıçdaroğlu'ndan Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 22:49, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 22:34
Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kaman'ın Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan babası Veli Kaman ve annesi Kutsal Kaman'ı ziyaret ederek, başsağlığı diledi.