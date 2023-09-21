Isparta'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 23:08, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 23:08
Sadık Aksoy'un kullandığı 10 UR 943 plakalı traktör, Beyköy Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.