Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Kamu harcamalarında tasarruf öncelikli yatırım programı kapsamında kamuya yeni taşıt alımı yapılmayacak. Belirli bedellerin üzerinde talepte bulunulmayacak. Taşıt ihtiyacı öncelikle diğer kurumların ihtiyaç fazlası taşıtlarıyla karşılanacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 07:45, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 07:53
Kamu harcamalarında tasarrufun öncelikli olacağı yeni yatırım programı hazırlıkları kapsamında, zorunlu haller dışında kamuya yeni taşıt alımı yapılamayacağı öngörüldü.
Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Programda (OVP) kamuya yeni taşıt edinimlerinde ekonomik olması gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik tanınacağı öngörülmüştü.
Bu kapsamda, kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek.
Taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Yenit taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.