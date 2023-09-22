Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 08:05, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 07:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.