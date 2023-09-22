E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu

Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olarak güncellenmesiyle memur ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam da yüzde 50'ye yaklaşacak. Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefine göre emekliler yüzde 37.76 zammı garantilerken, refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'ye yaklaşması bekleniyor. Emekli zammında, prim-aylık dengesizliğinin giderilecek, refah payı ya da seyyanen zam yapılacak. En düşük emekli aylığı da 10 bin lirayı geçecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 08:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 08:22
Yazdır
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devam eden emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Sabah'dan Hazal Ateş'in haberine göre; emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor.

Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

10 BİN 332 LİRAYA ÇIKACAK

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.

Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

KADEMELİ BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında (yapılacak düzenlemeyle refah payı ya da seyyanen artış da olacak) memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Çalışma Bakanlığı'nca ortaya konulacak formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bakan Vedat Işıkhan, "Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak, çalışıyoruz" derken, emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen artış oranını da 3 Ocak'ta öğrenecek.

Bugün 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin artıp artmayacağı da merak ediliyor. 2019'da 1000 lira olan en düşük emekli aylığı 2020'de 1500, 2022 Ocak ayında 2500, Temmuz ayında 3500, 2023 Ocak ayında 5500, Mart ayında 7500 liraya yükseltildi.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Bu Habere Tepkiniz