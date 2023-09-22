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Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı

Artan maliyetler, rublenin değer kaybı ve yükselen enflasyon gibi nedenlerle yüksek sezonda beklediğini bulamayan turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü.

Haber Giriş : 22 Eylül 2023 09:00, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 09:08
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Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı

TUI ve DER Touristik talebin devam etmesi üzerine sezonu uzattıklarını, kış sezonu satışlarının ve 2024 yaz sezonu rezervasyonlarının iyi gittiğini açıkladı.

ekonomim.com'da yer alan habere göre; AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da rezervasyonlardan sezonun uzayacağının görüldüğünü söyledi. Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'den sonra pazarın üçüncü büyük grubu Der Touristik de sonuna gelindiği halde gelen talep üzerine yaz sezonunu uzattığını, kış rezervasyonlarının da iyi gittiği açıkladı. TUI'den yapılan açıklamada, fiyat artışlarına rağmen yaz satışlarının iyi gittiği, bunun üzerine Türkiye ve Yunanistan'da sezonun uzatıldığını bu arada kış rezervasyonlarının da iyi gittiği belirtiliyor.

Ebel: Gelişmeler cesaret verici

TUI Group CEO'su Sebastian Ebel, verileri değerlendirirken şunları söyledi: "Yaz sezonuna güçlü bir kapanış görüyoruz ve beklentiler doğrultusunda sonuçlar elde etme yolunda ilerliyoruz. Almanya'da kış dönemi rezervasyonları yüzde 10 arttı. Önümüzdeki kış ve yaz sezonları için iyimserim. 2023/24 kış sezonu için hala erken rezervasyon aşamasındayız. Rezervasyonların bir önceki yıla göre yüzde 15 artması cesaret verici sinyaldir."

DER: Talep devam ediyor

Pazarın lideri TUI'den sonra pazarın üçüncü büyük grubu DER Touristik de yaptığı açıklamada rezervasyonların iyi gittiğini bildirdi.

DER Touristik Ürün müdürü Sven Schikarsky, "Geçen yaz ve kış aylarında, örneğin daha kaliteli otellere yönelik trendlerin devam ettiğini ve hatta güçlendiğini fark ettik. Ailece tatil yapanların sayısı arttı. Uzun mesafeli seyahatlerde de hafif bir artış yaşandı. Konukların yüzde 45'i her şey dahil teklifl erini tercih etti. dedi.

Bu arada Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkelerinden yapılan rezervasyonlar sayesinde sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını söyledi.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada "İklim şartlarının da sezonun uzamasına el vereceğini düşünüyorum" dedi.

Sezonun yıl sonuna kadar bile uzayabileceğini dile getiren Kavaloğlu, gelen rezervasyonların bunun işareti olduğunu söyledi. Bazı ülkelerden yoğun rezervasyon olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Özellikle Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkelerinin turizm sezonunu uzattığı gözüküyor.

Polonya'dan turistler bu sene kışın da gelmeye devam edecek. Polonya da bizim için yükselen bir pazar. Polonyalı kışın tercihini Antalya'dan yana yapıyor" diye konuştu.

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