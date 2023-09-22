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Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 09:52, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 09:53
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Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen bu kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah eş zamanlı yaptıkları baskınlarda bu kişilerden 5'ini yakaladı. Ayrıca, bu adreslerdeki aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden B.A'nın Irak'ta daha önce bazı bölgelerde DEAŞ'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu, H.A'nın ise bu ülkede örgüt içinde bomba eğitimi aldığı belirlendi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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