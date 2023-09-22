MİT, PKK'nın Sincar genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Asayis Sorumlusu Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM'ı Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, PKK/KCK'nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.
Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Dindar Avesta Kod Halid
Reşo KASIM'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT,
terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim
faaliyetlerini organize eden Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM'ın ayrıca, MİT'in
bölgedeki faaliyetlerinin engelenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı
alındı.
En Uygun Anda MİT Düğmeye Bastı.
Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, MİT tarafından tespit edilince operasyon
için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Dindar
Avesta Kod Halid Reşo KASIM, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM Kimdir?
Dindar Avesta kod adını kullanan Halid Reşo KASIM, PKK'ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü. Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.