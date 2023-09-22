MİT, PKK'nın Sincar genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Ana sayfaHaberler Terör

MİT, PKK'nın Sincar genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Asayis Sorumlusu Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM'ı Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, PKK/KCK'nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 09:57, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 09:57
Yazdır
MİT, PKK'nın Sincar genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engelenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

En Uygun Anda MİT Düğmeye Bastı.

Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM Kimdir?

Dindar Avesta kod adını kullanan Halid Reşo KASIM, PKK'ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü. Dindar Avesta Kod Halid Reşo KASIM, son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.



Bu Habere Tepkiniz