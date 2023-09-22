MSB: 'PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 10:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.
Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.