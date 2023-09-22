E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
E-devlette 'proaktif dönem': Vatandaş sormadan hatırlatılacak
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
'Kur istediğimiz seviyede değil Türkiye pahalı bir noktaya geldi'
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Turizmcinin yüzü sezon sonunda güldü: Sezon uzadı
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Teşvikle 7 milyon kiracıya ev umudu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Sabah: Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Belediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 yükselişle 8.035,05 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 10:02, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 10:03
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,59 puan artışla ve yüzde 0,43 değer kazanarak 8.035,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazancıyla 8.000,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini aktararak, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydederek, iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğuna ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,2'yi aşarak Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, dünya genelinde öncü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz