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Altının gram fiyatı 1.683 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.683 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 10:55, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 11:31
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Altının gram fiyatı 1.683 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatına paralel düşüş eğiliminde bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.674 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.683 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.770 lira, Cumhuriyet altını da 11.160 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1.919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde altına olan talebin arttığını söyledi.

Hafta genelinde, küresel çapta merkez bankalarının para politikası kararları açıklanırken, gelecek döneme dair alınan sinyallerle faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisinin artması altının ons fiyatında oynaklığa sebep oldu.

Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini anımsatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini vurguladı.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Duyuruda, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." ifadeleri dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 seviyelerinin destek, 1.940 ve 1.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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