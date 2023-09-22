Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 5'te 5 yaptı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 11:48, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 13:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup edip elemelerde 5'te 5 yaptı.
Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 29-27 mağlup edip setlerde skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP JAPONYA
Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da Japonya ile oynayacak.