Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net