Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı

Palis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır



2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 12 Haziran - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolleri ile Fiziki Yeterlilik Sınavını başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.