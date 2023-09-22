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'Kargo parası' isteyerek dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

İnsanlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini isteyerek "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 4'ü avukat 48 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 12:23, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 12:24
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'Kargo parası' isteyerek dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Emniyet Genel Müdürlüğü ve başsavcılıklara "Global Satış" ismiyle faaliyet yürüten bir firma hakkında gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince İstanbul, İzmir, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4'ü avukat 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Türkiye genelinde 227 eylemleri tespit edildi

İnsanlara "Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir, avukatlık ofisiyle irtibata geçiniz." şeklinde mesaj gönderen şüphelilerin belirtilen numaraları aradıklarında önceki yıllara ait teslim alınmamış siparişler için kargo parası talep ettiği belirlendi.

Ödeme yapılmadığı takdirde haciz işlemi başlatılacağı söylenen kişilerin bir kısmının talep edilen 100 lira ile 500 lira arasında değişen miktarları belirtilen hesaplara gönderdikleri tespit edildi.

Bu yöntemle Türkiye genelinde 227 eylem gerçekleştirerek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere ait 50'den fazla banka hesabı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 59 milyonluk liralık 7 ev, 7 lüks araba, 2 dükkan ile ruhsatsız tabancalarla dijital materyallere el konuldu.

Söz konusu suç örgütünün yaklaşık 8 yıldır benzer tekniklerle halkı dolandırdığı tespit edildi.

- Avukatlık büroları çağrı merkezi olarak kullanıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlardan bazılarının avukatlık bürolarını suçla bağlantılı "çağrı merkezi" olarak da kullandıkları belirlendi.

Suç örgütünün mağdurların telefon ve adres bilgilerini kargo şirketlerinden yasa dışı yöntemlerle elde ettiği öğrenildi.

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