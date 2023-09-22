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Eski Kıyıköy Belediye Başkanına 'rüşvet almak' suçundan hapis

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Kıyıköy Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ender Sevinç 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 13:57, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 13:58
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Eski Kıyıköy Belediye Başkanına 'rüşvet almak' suçundan hapis

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tolga Ö. ve Hakan Y. katıldı. Sevinç ile İl Genel Meclisi Üyesi Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşma, avukatların cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmasıyla başladı.

Daha sonra son sözleri sorulan sanıklardan Tolga Ö. savunmasında, banka hesap hareketlerinin yürüttüğü ticari faaliyete ilişkin olduğunu ileri sürdü.

Kimseden rüşvet almadığını, aracılık etmediğini ve rüşvet vermediğini öne süren Tolga Ö. beraatini istedi.

Diğer sanıkların da savunmalarının ardından bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sevinç "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklardan Tolga Ö. "rüşvette aracılık etme" suçundan 4 yıl 2 ay, Yunis D. ve Hasan G'ye "rüşvet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Ayrıca haklarında hapis cezası verilen Ender Sevinç, Tolga Ö. Yunis D. ve Hasan G. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi.

İl Genel Meclis Üyesi Cem T'nin de aralarında olduğu Hakan Y, Barış Y, Mustafa Y, Cavit Ö, Fazlı M, ve Ferhat K. beraat etti.

- Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında "usulsüzlük ve rüşvet" iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, 1 Aralık 2021'de Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Başkan Sevinç, iş insanı Tolga Ö. ve İl Genel Meclis Üyesi Cem T. tutuklanmıştı. Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar adli kontrol hükümlerinde serbest bırakılmıştı.

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