Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

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