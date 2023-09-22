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Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 14:51, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 14:53
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Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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