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Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu, merkezi Ankara olarak belirlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sendikalar Teşkilatı kuruluş toplantısı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 15:21, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 15:22
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Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu, merkezi Ankara olarak belirlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sendikalar Teşkilatı kuruluş toplantısı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Özbekistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov'un ev sahipliğinde Semerkant'ta yapılan kuruluş toplantısına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbaliyev, Kazakistan Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin ve Kırgızistan Sendikaları Federasyonu Başkan Vekili Omor Arslanbekov katıldı.

Rafikov, burada yaptığı konuşmada, TDT üyesi ülkelerin sendika federasyonları yetkililerini tarihi Semerkant şehrinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDT Sendikalar Teşkilatının kuruluş toplantısına ev sahipliği yapan Semerkant'ın, Türk halklarının kültürü ve tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Atalay da kardeş ülkelerin tüm kurumları gibi sendikalarının da birlikte hareket etmesi amacıyla toplandıklarını, temmuz ayında Şuşa'da kurulması kararlaştırılan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı yöneticilerinin seçileceğini ve tüzüğünün kabul edileceğini kaydetti.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatının kurulması, tüzüğün onaylanması ve teşkilatının oluşumu, teşkilat başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreteri, denetim komisyonu başkanı seçimi, üye sayısının belirlenmesi gibi meseleler görüşülerek onaylandı.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı ortak kararla kurulurken, teşkilatın merkezi Ankara olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca, teşkilatın ilk kongresinin 29 Kasım'da Ankara'da yapılması kararlaştırıldı. Genel kurula kadar Türk Devletleri Sendikaları Teşkilat Başkanlığına Özbekistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov, Başkan Yardımcılığına Mehbaliyev, Genel Sekreterliğe Dauletalin, Denetleme Komisyonu Başkanlığına ise Arslanbekov seçildi.

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