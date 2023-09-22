Kahramanmaraş'ta FETÖ'den ihraç edilen komiser yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser M.G'nin (39) Onikişubat ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese giden ekiplerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.