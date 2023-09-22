Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre S.Ç, aralarında husumet bulunan H.D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada S.Ç, yanındaki tabancayla H.D'ye ateş açarak kaçtı.

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