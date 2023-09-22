Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızla beraber bizim üzerimize düşen vazife, bu okula gelecek çocuklara, ülkeye, devlete, topraklara, coğrafyaya hizmet etmiş herkesi hayırla yad etmelerini öğretmek." dedi.

Bakan Tekin, merhum iş insanı Necmettin Öztürk'ün ailesi tarafından Ümraniye'de yaptırılan Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılış törenindeki konuşmasında, hayırsever aileye katkıları ve süreçte gösterdikleri ilgi, alakadan dolayı teşekkür etti.

Eğitimin ağır bir yük olduğunu, bu yükün altından da tek başına bakanlığın, bakanlıkta çalışan kişilerin veya merkezi bütçenin kalkamayacağını kaydeden Tekin, "Maalesef herkes 'yapılmalı, yapsın, yapsınlar' gibi cümleler kuruyorlar ama Milli Eğitim öyle değil maalesef. Ben o yüzden 'yapsınlar' diyenlerin yerine 'hadi beraber yapalım' diyenleri gerçekten çok seviyorum, kendilerine minnettarım." diye konuştu.

Hayırsever aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, bu okulda okuyan çocukları, sabah buraya her geldiklerinde dua edecekleri, hayır duasıyla anacakları bir esere kavuşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Öğretmen arkadaşlarımızla beraber bizim üzerimize düşen vazife, bu okula gelecek çocuklara, ülkeye, devlete, topraklara, coğrafyaya hizmet etmiş herkesi hayırla yad etmelerini öğretmek. Dolayısıyla siz okulu bize teslim ettiniz, biz de öğretmenlerimizle beraber sadece Necmettin Bey için değil bu ülkeye, bu coğrafyaya hizmet etmiş her kim varsa onları hayırla yad edecek, her daim arkalarından dua edecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Biz bu yoldayız, bu yolda da toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz. "

- Bakan Tekin'den belediyelere okul inşa sürecinde destek çağrısı

Tekin, okul inşa etmeye, çocukların eğitim öğretimde yaşadıkları ortamları fiziksel açıdan iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu kadar fedakarlık yaparken, bu kadar bu işe sahip çıkarken, bazı illerde belediyelerle bu konuda birlikte yürüyemiyoruz. Nihayetinde bu ülkenin, bu coğrafyanın, o ilin, o ilçenin çocuklarına okul yapacağımızda bize arazi temininde, arazinin hukuki problemlerinin çözümünde, cari giderlerle ilgili olarak belediyenin üzerimizdeki yüklerinde, bize hiç destek olmayan belediyeler var. Tam tersine mevzuyu yargıya taşıyan belediyeler var." diye konuştu.

Bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın 3 katı fiyatla okullara su satan belediyeler olduğunu ifade eden Tekin, "Böyle belediyelerin yanında bir de eğitim öğretim sürecine sürekli destek olan belediyeler var. Ben bu açıdan bize bu anlamda destek olan yerel yönetimlere ayrıca bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep beraber, burada siyasi parti ya da belediye anlamında bir ayrım gözetmiyoruz. Toplumumuzun tamamının sorumluluğunda olan bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından Bakan Tekin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iş insanı Necmettin Öztürk'ün eşi Meral Öztürk, kızı Hilal Öztürk Songun ve katılımcılar, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.