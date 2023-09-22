Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 17:21, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,1060
|27,1070
|27,1650
|27,1660
|Avro
|28,9230
|28,9240
|28,9820
|28,9830
|Sterlin
|33,2370
|33,3540
|33,3120
|33,4590
|İsviçre Frangı
|29,9360
|30,0860
|29,9680
|30,1180
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0760
|27,1560
|27,1350
|27,2150
|Avro
|28,8830
|28,9630
|28,9420
|29,0220
|Sterlin
|33,1770
|33,3870
|33,2520
|33,4620