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İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir'den İBB yönetimine arızalı yürüyen merdiven tepkisi:

"Ulaşımın hangi aşamasına dokunsanız, bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar geniş bir ulaşım ağının bulunduğu mega kentte vatandaşlar adeta yaya bırakılıyor"- "Şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyoruz. İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 17:35, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 17:36
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İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir'den İBB yönetimine arızalı yürüyen merdiven tepkisi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da toplu ulaşımda sorunlar yaşandığını belirterek, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanan İBB'nin yürüyen merdivenlerin önündeki engelleri kaldırarak vatandaşın hizmetine sunması gerektiğini kaydetti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılından itibaren CHP yönetiminde olan İstanbul'da sorunların bitmediğini aktardı.

Yerel seçim öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sınavının ise toplu ulaşım olduğunu belirten Özdemir, kentte metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üstgeçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesinin ortaya çıktığını anlattı.

İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmının bakım, bir kısmının da arıza gerekçesiyle çalıştırılmadığını belirten Özdemir, şu görüşleri paylaştı:

"İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul'un internet sitesinden bilgilendirme yapıyor. Metro İstanbul güncel verilerine göre, İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında ise 17 yürüyen merdiven kapalı durumda. En çok engelli, yaşlı ve çocuklu anneler mağdur oluyor."

Özdemir, bu hatlardan birinde ise herkesi şaşırtan bir görüntüye rastlanıldığına dikkati çekerek, Yenikapı-Kirazlı metro hattı üzerindeki Bağcılar Meydanı istasyonunda yürüyen merdivenin önünün boydan boya ahşap panelle kapatıldığını kaydetti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Ulaşımın hangi aşamasına dokunsanız, bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar geniş bir ulaşım ağının bulunduğu mega kentte vatandaşlar adeta yaya bırakılıyor. Araçlar sağlam olsa istasyonlarda, duraklarda aksaklıklar ortaya çıkıyor. Şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyoruz. İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım."

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