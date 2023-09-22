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'Doğu illerinin teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık'

"Hamdolsun ki doğu illerimizin her türlü imkandan mahrum ve hizmetsiz bırakıldığı, teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık"- "Diyarbakır annelerinin kutlu davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizim hiçbir evladımızı feda etmeye tahammülümüz, vaktimiz de yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi yüzyılın ülkesi haline getirme hedeflerimiz var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 19:46, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 19:59
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'Doğu illerinin teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hamdolsun ki doğu illerimizin her türlü imkandan mahrum ve hizmetsiz bırakıldığı, teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık." dedi.

Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Mardin Artuklu Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile görüştü.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından pilot il seçilen Mardin'de Saraçoğlu ve Diyarbakır Kapı mahalleleri arasındaki 45 bin 89 hektarlık alanda yapılan "Kasımiye Millet Ormanı" açılışına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kente hizmet etmek ve ihtiyaçları karşılamak için elinden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğini dile getiren Işıkhan, şehrin sorunlarına ve gelişimine yönelik talepleri ve geri dönüşleri çok önemsediğini belirtti.

Mardin'de çalınmadık kapı bırakmak istemediklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem Mardin'in bağrından kopup gelmiş bu toprakların bir evladı hem de devletimizin Bakanı olarak bu benim, görevim ve sorumluluğum. Çünkü biz sosyal devlet olmanın şuuruna erişmiş bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bizim insanı yaşatmak üzerine inşa edilen devlet geleneğimiz en az bin yıllık bir tecrübeyle bugünlere ulaşmış durumda. Davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asrı aşan politika hayatı boyunca bir kez olsun halkımızdan ayrı kalmamıştır. Ne zaman ülkemizi ilgilendiren kritik bir mesele olsa doğrudan milletimize gitmiştir. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde bütün dünyaya adaleti haykırırken daha adil bir dünyanın mümkün olabileceğini de ifade etmiştir. Bu anlamda, yürüdüğü bu haklı yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşı olmak, yükünü hafifletmek, ülkemizin istikbali için yapılacak çalışmalara omuz vermek bir vatandaş olarak her birimizin asli görevidir."

- "Artık çatışma, terör haberleri değil, petrol keşiflerinin ve yatırımların haberleri geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini kaydeden Işıkhan, "Ben bu seçimlerde Büyükşehir Belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Mardinli kardeşlerim artık terör istemiyor, insanlarımızın canına, geleceğine, aydınlık yarınlarına kast eden hıyanet siyasetini istemiyor. Mardinli kardeşlerim artık huzur, refah, hizmet, kardeşlik, birlik ve dirlik istiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun ki doğu illerimizin her türlü imkandan mahrum ve hizmetsiz bırakıldığı, teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık. Mardin'imiz başta olmak üzere, her biri şahsına münhasır özellikleri barındıran bütün şehirlerimiz artık yatırımın, üretimin ve istihdamın merkezi haline gelmiş durumda.AK Parti hükümetimizin yönetim anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin'de de yapısal, sağlık, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu illerimizin dağlarından artık çatışma, terör haberleri değil, yeni petrol keşiflerinin ve yatırımların haberleri geliyor."

Büyükşehir ve tüm ilçelerde 2024 yılının Mardin için zafer yılı olacağını ifade eden Işıkhan, tüm illerde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe zarar veren tüm yapıları tamamen temizlemekte kararlı olduklarını belirtti.

Çocukların, geleceğin, şehirlerin, bölücü hain terör örgütü PKK'nın elinde heba olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diyarbakır annelerinin kutlu davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizim hiçbir evladımızı feda etmeye tahammülümüz, vaktimiz de yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim Türkiye'yi yüzyılın ülkesi haline getirme hedeflerimiz var. İnşallah bunu siz değerli kardeşlerimle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizleri burada ağırlayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Millet Ormanı'nın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Akkoyun da şehrin kalabalığından ve kargaşasından yorulan vatandaşların Millet Ormanı'nda dinlenebileceğini dile getirerek, "Şunu unutmayalım ki bizler için esas olan, eser ortaya koymak, ihya etmek ve iş üretmektir. Bu itibarla şehrimizde orman varlığımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız her zaman devam edecektir." diye konuştu.

Törende, AK Parti Mardin milletvekilleri Kılıç ve Adak da birer konuşma yaptı.

Daha sonra "Kasımiye Millet Ormanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

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