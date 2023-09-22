Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin, 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki Kasım ayında FETÖ'yle ilişkili bir yayınevininin yardımcı kitabında '15 Temmuz'da Uçurtmalarımızı uçuralım' şeklinde öğrencilere subnimnal mesaj verildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 21:15, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 21:20
Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, 'yardımcı kaynak konusunu anlatırken, müsteşarlık yaptığı dönemde tanık olduğu bir olayı anlattı.
Bakan Tekin, 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki Kasım ayında FETÖ'yle ilişkili bir yayınevininin yardımcı kitabında '15 Temmuz'da Uçurtmalarımızı uçuralım' şeklinde öğrencilere subnimnal mesaj verildiğini bildirdi.