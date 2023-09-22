Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 23:15, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 22:48
E.A'nın (35) kullandığı 51ACK 726 plakalı otomobil, Tırhan-Yeşilgölcük kara yolunda aynı istikamette seyreden M.D. (31) idaresindeki 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, H.A. (74) yaşamını yitirdi, oğlu E.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.A. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.