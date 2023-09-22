Kastamonu'da balkondan düşen genç kız öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde balkondan düşen 18 yaşındaki Funda Coşkun hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 23:30, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 23:11
Alınan bilgiye göre, İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Coşkun, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düşerek ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Coşkun, burada hayatını kaybetti.