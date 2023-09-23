23 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

12- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün de Dünya Superspot Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki mücadeleleri başlayacak.

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçlarında; Görele Belediyespor, Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu, Yenimahalle Belediyespor, Hollanda ekibi Veneco Velo'yu, Armada Praxis Yalıkavakspor, Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul'u ağırlayacak, Konyaaltı Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Hadzici takımına konuk olacak.

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına; Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş, OGM Ormanspor-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 5. hafta maçları 1 müsabaka dışında yapılacak; TFF 3. Lig 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor ve Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılacak.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Kaymakamlığı'nı, Pendik Belediyesi'ni, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, İstanbul 2. ve 3. bölge avukatları ile buluşacak.

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