23 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları
23 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 36. Ahilik Haftası Resmi Kutlama Töreni'ne katılacak.
(Kırşehir/15.30-17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Kaymakamlığı'nı, Pendik Belediyesi'ni, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, İstanbul 2. ve 3. bölge avukatları ile buluşacak.
(İstanbul/10.00/10.30/11.00/13.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36. Ahilik Haftası Resmi Kutlama Töreni'ne iştirak edecek.
(Kırşehir/16.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılacak.
(İstanbul/17.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Japonya ile karşılaşacak.
(Tokyo/13.30)
3- Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.
(Belgrad)
4- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor ve Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Antalya/20.00)
5- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor, Manisa FK-Göztepe, Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/16.00/Manisa/Çorum/19.00)
6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 5. hafta maçları 1 müsabaka dışında yapılacak; TFF 3. Lig 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına; Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş, OGM Ormanspor-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/14.30/Ankara/16.00/Mersin 18.00)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçlarında; Görele Belediyespor, Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu, Yenimahalle Belediyespor, Hollanda ekibi Veneco Velo'yu, Armada Praxis Yalıkavakspor, Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul'u ağırlayacak, Konyaaltı Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Hadzici takımına konuk olacak.
(Giresun/16.00/Ankara/Muğla/17.00/Hadzici/20.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta başlayacak, 3 maç yapılacak.
10- Formula 1'de sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Suzuka/09.00)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Hindistan Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Greater Noida/08.50/13.00)
12- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün de Dünya Superspot Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki mücadeleleri başlayacak.
(Alcaniz)