Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; ay sonunda itibaren adres değişikliği yapanlar yerel seçimde yeni ikametlerinde oy kullanamayacak.

KANUNLA 3 AY SINIRI 2 KAT ARTTI

Yeni Seçim Kanunu, sandık sonucunu doğrudan etkileyen seçmen göçünü zorlaştırdı. Seçime 3 ay kala ikamet değiştirenler seçimlerde oy kullanabiliyordu. Düzenleme ile bu sınır 6 aya çıkarıldı. Mart ayındaki vatandaşlık hakkını kullanmak isteyenlerin adres nakillerini 1 hafta içinde yapması gerekiyor.

KAMUDAN ZOR HİZMET ALIRLAR

Ak Parti'nin hukukçuları 'Büyükşehirlerdeki seçmenler 6 ay önceden adres taşımak istemez. Çünkü kamu hizmeti almak zorlaşacak, mesela aile hekimleri adrese göre hizmet veriyor. Ayrıca adına kayıtlı elektrik, su, telefon, gaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı da kontrol ediliyor' dedi.