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Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Mutfaklarda en çok kullanılan gıdalardan olan yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı. 30'lu yumurtanın market raflarında fiyatı 120 liraya kadar çıkıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 08:37, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 08:37
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Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan yumurtanın tanesi 4 liraya kadar çıktı. Bir karton 30'lu yumurta toptancıdan 80 liraya çıkıyor. Markete gidene kadar fiyatı artıyor. Geçen sene 60 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bazı market raflarında 120 liradan satılıyor

Yumurta Üreticisi Kerim Göker, konuyla ilgili şunları söyledi:

"MALİYETLER ÇOK ARTTI"

"Bir gün bir günü tutmaz. Bugün 80 lira derim yarın 95 lira da olabilir. Mazotun ve bazı giderlerin artmasından dolayı ham madde artıyor. Ham maddenin artışından sonra peynire, süte, yumurtaya yansıyor. Paket maliyetleri çok arttı. Karton eskiden 1 liraydı, 2-2.5 lira oldu. Plastik maliyeti çok arttı. Eskiden paket maliyeti 1 lira koyuyorduk şimdi 6 liraya çıktı."

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayında 1 milyar 682 milyon adet yumurta üretildi.

Beyzanur ÖZER - NVT

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