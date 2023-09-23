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Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi

Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 10:39, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 10:39
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Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi

29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle banttan indi. Kısa sürede büyük beğeni topladı. Togg'a olan yoğun ilgi satış rakamlarına da yansıdı. 3 bin 400 adet araç tüketiciyle buluştu. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 adet aracın sahiplerine teslimatı hedefleniyor.

Türkiye'nin otomobili her geçen gün yollardaki varlığını artırıyor

Nisan ayının sonunda teslimatına başlanan Togg'da üretim hızlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Banttan inen araç sayısı arttı. Bir yandan üretim sürerken, diğer yandan araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam bin 435 araç sahiplerini buldu.

Tüketiciyle buluşan Togg sayısı 3 bin 400'e ulaştı

T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı. Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor.

Hedef 1 milyon araç

Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar toplam 26 bin 565 adet T10X'in daha teslim edilmesi planlanıyor. Merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor. 2032 sonuna kadar ise hedef; 1 milyon aracın üretilmesi.

Yazılıma güncelleme geliyor

Öte yandan Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi 2 aya kadar güncellenecek. Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek. Farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek.

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