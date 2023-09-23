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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,97 kazançla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 11:30, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 11:31
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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,97 kazançla 8.039,18 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 8.094,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.405,05 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,28 yükselişle 9.334,19 puana, Mali Endeks yüzde 2,64 artarak 8.083,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,65 değer kazancıyla 13.165,39 puana yükseldi.

- Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,92 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 21,85 ile Bera Holding, yüzde 17,04 ile Çimsa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,74 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 10,25 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,95 ile Pegasus Hava Taşımacılığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 348 milyar 685 milyon lirayla Koç Holding, 312 milyar 18 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 296 milyar 919 milyon lirayla Tüpraş oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 kazançla 11.160 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,1660 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 28,9830 lira oldu.

Geçen hafta 33,5320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalarak 33,4590 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 kayıpla 30,1180 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.672,00 1.683,00 0,66 53,84
Cumhuriyet 7.330,00 11.088,00 11.160,00 0,65 52,25
ABD Doları 18,7180 26,9790 27,1660 0,69 45,13
Avro 19,9800 28,8210 28,9830 0,56 45,06
İngiliz Sterlini 22,5700 33,5320 33,4590 -0,22 48,25
İsviçre Frangı 20,2850 30,1770 30,1180 -0,20 48,47

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