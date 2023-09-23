Ehliyet sınavını beklerken 10 metrelik duvardan düşen kişi öldü

Çiftçi, ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığını, buna rağmen Türkmen'in hayatını kaybettiğini aktardı.

Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, gazetecilere, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi.

Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralanan Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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