Çeşmede ıslanmaktan kurtulan damat leğende çamaşır yıkadı

Merkez ve ilçelerde sürdürülen "tavuk alma, gelin ve damadı saatlerce oynatma, damada acılı ve tuzlu yumurta pişirtip yedirme, başında yumurta kırma, çeşme yalağına atma, eve girişte şampuanla yıkama ve ketçap sıkma" gibi şakalar, dünyaevine girecek çiftlere zor anlar yaşatıyor.

Yenipazar'a bağlı Kükürt köyünde İrem ve Eray Zencir çiftinin düğününde de bu gelenekler yerine getirildi.

Kına gecesinin ardından damadın erkek yakınları, kadın kıyafetleriyle davul eşliğinde manilerle damadın evine gelerek "tavuk alma" parası topladı.

Düğün günü ise kız alma merasiminin ardından köyde yöreye özgü oyunlar oynandı. Ayrıca damada, oklava, paspas, mutfak önlüğü, emzik, biberon, bulaşık bezi gibi eşyalar takıldı.

Çiftin düğünü, damadın, arkadaşlarının isteği üzerine salça kazanının içinde oynaması, leğende çorap yıkaması ve çardak kurup evde hazırlanan yiyecek istemesiyle sona erdi.

Eray Zencir, yaptığı açıklamada, kına geceleri başta olmak üzere düğünde eğlenceli zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Köyde farklı adetlerin yaşatıldığını belirten Zencir, "Bunu ben de dahil tüm evlenecek arkadaşlarım yaşıyor. Hava biraz soğuktu, arkadaşlarım bana acıdı ve çeşme yalağına atmadı. Daha önce arkadaşlarımın düğünlerinde ben de gelenekleri uygulayanların tarafında oldum. Şimdi sıra bana geldi. Nasibimizi aldık. Ben sıramı savdım." dedi.