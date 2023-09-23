Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 13:52, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 13:50
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin "Hudut Kartalları" tarafından yakalandığı ifade edilen açıklamada, inceleme sonucuna göre yakalanan bu kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu kaydedildi.