Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu

ABB'den yapılan açıklamada, özel halk otobüsü esnafının, serbest biniş hakkı bulunan bazı vatandaşları taşımama kararı aldığı hatırlatılarak, "Bakanlık tarafından verilen desteği ve akaryakıt fiyatlarını beğenmeyenlerin başvuracağı yer belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır." denildi.

Taşıma hakkının kullanılmamasıyla ilgili belediyeye dün, 1233 öğrenci abonmanlı, 1642 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2875 kişiden ihbar ulaştığı kaydedilen açıklamada, ihbarların tamamı için, kanunların belediyeye verdiği haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 21 aracın parka çekildiği aktarıldı.

- "Karar yalnızca Ankara'da uygulanıyor"

Özel halk otobüsü şoförlerinin, 15 Ekim'de Türkiye genelinde bazı grupları taşımayacakları yönündeki duyuru yaptıkları, bu kararın şu anda yalnızca Ankara'da uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararı yaklaşan yerel seçimler öncesi ucuz siyasi hamleler olarak değerlendiriyoruz. Eski dönemde özel halk otobüsü işleticilerine hiç destek verilmedi. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon lirayı buldu. Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO'nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi. Kurallara uymayanlar hakkında derhal kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır."