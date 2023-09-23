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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazminatı konusunda var olan haklarımızı güvence altına alalım ama var olan sorunları da çözelim. Bunun için ne gerekiyorsa; fonsa fon, bunun üzerinde tartışalım ve her emekçi, işçi şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatını alsın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 14:32, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 14:33
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ev işçilerinin sorunlarını ulusal ve uluslararası düzeyde gündeme getirmek, onları sendikal mücadelenin bir parçası haline getirmek istediklerini söyleyen Arslan, ev işçilerine daha fazla hak, özgürlük ve insani ücret için bir araya geldiklerini vurguladı.

Ev işçilerinin sorunlarını bildiklerini ve çözüm için mücadele ettiklerini belirten Arslan, sorunları çözmek adına önce ev işçileriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Mahmut Arslan, kadınları daha fazla sendikal mücadelenin içine çekmeyi planladıklarını dile getirerek kadın sorunları başta olmak üzere bütün sorunlara kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.

Bütün mazlum ve mağdurların sesi olmak ve onların sorunlarını çözmek zorunda olduklarının altını çizen Arslan, "Bugün burada başka kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için ne yapacağımızı konuşacağız. Bu ev işçilerinin gelecekteki hayatlarını korumak, kurtarmak ve onlara insan onuruna yaraşır bir işi sağlama mücadelesidir. Yarın ev işçilerinin başarısı ortaya çıktığı zaman size o kadar dualar gelecek ki hepiniz gurur duyacaksınız. O onuru, gururu bizden, kendinizden eksik etmeyin. Mücadele edelim, çaba sarf edelim, birin yanına bir daha koyalım ve bu kardeşlerimizi, yüzbinleri sendikamızla buluşturalım." diye konuştu.

Kıdem tazminatıyla ilgili son günlerde yeni tartışmaların ortaya çıktığını anımsatan Arslan, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programda (OVP) kıdem tazminatıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorulan soru üzerine kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemelerini yapılabileceğine dair bir açıklama olduğunu hatırlatan Arslan, "Türkiye'de kıdem tazminatı konusu ciddi bir sorundur. İşçiler istifa ederse kıdem tazminatı alamıyor. Daha iyi bir iş buldunuz veya ailevi nedenlerle ayrılacaksınız işten, istifa ediyorsunuz, 10 yıllık emeğiniz gidiyor." açıklamasını yaptı.

İşle ilgili bir kusuru bulunan çalışanın işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı almadığını bildiren Arslan, bir yılını tamamlamayan işçilerin de tazminattan yoksun olduğunu ifade etti.

Özel sektördeki emekçilerin büyük bir kısmının hak ettikleri halde kıdem tazminatı alamadıklarını belirten Arslan, "Kıdem tazminatı konusunda var olan haklarımızı güvence altına alalım ama var olan sorunları da çözelim. Bunun için ne gerekiyorsa fonsa fon, bunun üzerinde tartışalım ve her emekçi, işçi şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatını alsın." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) işyerlerinde taciz ve şiddeti önlenmesi olan C190 sayılı sözleşmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Arslan, Türkiye'nin bir an evvel kadın ve erkek ayrımı olmaksızın işyerlerinde tüm çalışanlara yönelik taciz ve şiddete karşı olan bu mücadele sözleşmesini imzalaması ve onaylaması gerektiğini kaydetti.

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