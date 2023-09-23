Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak olimpiyat kotası kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya ile saat 13.30'da başlayan dev mücadeleyi de 3-1 kazanarak 6'da 6 yaptı. Bu sonuçla Sultanlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milliler, yedinci ve son maçında 24 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Belçika karşılaşacak.

Sultanlar, 6'da 6 yaptı

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek, 6'da 6 yaptı.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Japonya: Inoue, Yamada, Hayashi, Nishida, Watanebe, Seki, Fukudome (L), Nishimura (L) (Ishikawa, Hayashi, Wada, Airi, Miyabe, Tamaki)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Elif, Simge (L) (İlkin, Cansu, Aslı)

Setler: 25-22, 22-25, 24-26, 12-25

Süre: 1 saat 45 dakika

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.