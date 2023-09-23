'Memurlara verilen zam enflasyon rakamlarının gerisinde kaldı'

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Ankara Maliye Şubesinin yönetim, denetim, disiplin asıl ve yedek üyeleri ile temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney de katıldı.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney konuşmasından öne çıkanlar;

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, 7.Dönem toplu sözleşme ile kamu hakem kurulu sürecinde; kamu işverenin teklif ettiği, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılları zam oranlarının, Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon tahminin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

7.Dönem toplu sözleşme ile kamu hakem kurulu sürecinde; kamu işverenin teklif ettiği, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılları zam oranının, Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon tahminin çok gerisinde olduğunun altını çizen Güney,toplu sözleşme sürecine katılma ve katkı sağlama talebimiz; yetkili konfederasyon ve kamu işverenin olumsuz tavrı nedeniyle karşılıksız kaldığı için, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, düşük zam teklifine yetkili konfederasyonun tepki gösterip göstermediğini bilmiyoruz. İfadelerini kullandı.

İşte Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in açıklamaları;

Ancak; kamu hakem heyeti sürecinde, hedef enflasyon rakamlarının gerisinde, teklif edilen zam oranlarına şiddetle karşı çıkan tek konfederasyon olarak, açıklanan zam oranlarının dayanağını, sebebini, hakem heyetinin kamu tarafını temsil eden heyetten sorduğumuzda, yapılan açıklamanın da en az açıklanan zam oranı kadar hakka, adalete uygun olmadığını müşahade ettik, yine masada tepki gösteren tek konfederasyon olduk.

Bu konuda, kamu hakem heyetine, "bugüne kadar gerçekleşen 6 toplu sözleşmede, kamu işverenin masaya hedeflenen enflasyon oranında bir zam teklifi ile geldiğini, müzakerelerin bu oran üzerinde gerçekleştirildiğini, ancak 7. dönem toplu sözleşme sürecinde, kamu işvereninin Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon tahminin gerisinde bir zam teklifi ile geldiğini, bu durumun, "memur ve memur emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" beyan ve açıklamalarına tezat olduğunu, 2024 ve 2025 yılları için masaya getirilecek zam teklif oranlarının, bundan önce olduğu gibi, en azından hedeflenen enflasyon rakamları düzeyinde olması gerektiğini, müzakerelerin bu oranların yükseltilmesi için olabileceğini ifade eden, dile getiren tek konfederasyon olduk.

Ancak; hakem heyetinin kamu tarafını temsil eden taraftan ve kamu işveren vekilinden aldığımız cevap "Temmuz ayında memurlara enflasyonun çok üstünde zam yapıldığı" ifadeleri oldu. Mealen kamu işvereni, temmuz ayında memurlara yapılan, ancak memur emeklisine yansımayan, bu yönü ile olumlu olarak değerlendirmediğimiz 8.077 TL ilave ek ödemenin, 2024 ve 2025 yılları için, mahsup edildiğini, geri aldığını ifade etmiş oldu.

Elbette; bu anlayışı, böyle bir yöntemi kabul etmediğimizi, temmuz ayında yapılan, sonuçları itibarıyla da hiç bir kesimi menmun etmeyen ilave ek ödemenin, önümüzdeki 2 yıllık maaş zamlarından mahsup edilmesinin doğru olmadığını tespit eden ve dile getiren, tek konfederasyon olduk.

Kamu hakem heyetinde, tüm bu yaşanılanlara sessiz ve tepkisiz kalan yetkili konfederasyonun bu tavrı, kendilerinden başka hiç bir konfederasyonun, toplu sözleşme masasında yer almasını istemediklerinin de görülmesi olmuştur.

Sonuç olarak; memur ve memur emeklilerimizin 2024 ve 2025 yıllarını ilgilendiren zam oranları, temmuz ayında yapılan 8.077 TL ilave ek ödemenin mahsup edilmesine, bu yönüyle de Merkez Bankasının hedef enflasyon rakamlarının gerisinde kalmıştır.

Nitekim; Sn.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kaç gün önce yaptığı açıklamada (Bundan sonraki zam oranları, hedeflenen enflasyon oralarında olacak) bu durumu teyit etmiştir.

Memur ve memur emeklilerimizi enflasyonun altında bırakan, enflasyon canavarına ezdireceği belli olan 2024 ve 2025 yıllarına ait zam oranlarına, mutlaka refah payı eklenmeli, mahsup anlayışının sebep olduğu adaletsizlik düzeltilmelidir.

2024 ve 2025 yıllarında oluşacak enflasyon farkı, kamuoyunda ısrarla memur ve memur emeklisine yapılacak "zam" olarak lanse edilmekte olup, enflasyon farkı zam değil, enflasyona göre değer kaybetmiş olan, memur ve memur emeklisinin anasının ak sütü gübi helal olan, gecikmiş alacağıdır.Diye konuşan Güney, 7.Dönem toplu sözleşmede masaya yatırılmayan durumları 10 maddede açıkladı.