Mersin'de 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depo ve evde arama gerçekleştirdi.

Depoda 21 bin litre kaçak akaryakıt, evde 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı, adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.