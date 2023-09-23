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Bakan Fidan: Ermenistan fırsatı iyi değerlendirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun istikrar için önemli olduğunu belirterek, "Bu fırsatı Ermenistan iyi değerlendirmeli." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 20:59, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 21:00
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Bakan Fidan: Ermenistan fırsatı iyi değerlendirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Açıklamasında Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonuna değinen Fidan, Azerbaycan'ın operasyonu vatandaşlarını güvenliğini sağlamak için başlattığını söyledi.

Fidan, New York'taki temaslarında Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğunu yinelediklerini kaydetti.

Azerbaycan'a güçlü desteklerini de beyan ettiklerini söyleyen Bakan Fidan, "Son operasyon, Güney Kafkasya'da istikarar için yeni bir pencere aralamıştır. Bu fırsatı Ermenistan iyi değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İLE GÖRÜŞME

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün yaptığı görüşmede ağırlıklı olarak tahıl koridoru ve Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun ele alındığını söyledi. Fidan görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"ABD ile gündemde olan bir çok konumuz var. Başında Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl anlaşması geliyor. 17 Temmuz'da sona eren tahıl anlaşmasının uzatılması için neler yapılabilir, Türkiye'nin bu konuda yoğun çalışması var. Geçtiğimiz dönemde tahıl anlaşmasının savaştan ayrı olarak değerlendirilmesi konusunda bir anlaşma sağlamıştık. İki ülke de tahıl anlaşmasını savaşın bir parçası olarak görüyor. Bu konuda adım atmaya devam edeceğiz.

Diğer bir konuda Karabağ meselesiydi. Barışın daimi olması için kendi görüşlerini söylediler, biz de kendi görüşlerimizi ortaya koyduk. Bölgede atılması gereken adımlar var. Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte."

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